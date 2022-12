Xbox Game Pass: un gioco ha misteriosamente abbandonato il servizio in abbonamento

Xbox Game Pass è stato da poco aggiornato con tanti nuovi prodotti che hanno fatto il loro ingresso trionfale all'interno della lista di titoli del celebre servizio di gaming in abbonamento targato Microsoft. Tuttavia, non è impossibile che alcuni giochi abbandonino improvvisamente il catalogo dei videogiochi disponibili a causa di un errore.

Proprio questo è il caso di Hot Wheels Unleashed, recentemente inserito nel servizio di Xbox con i titoli in ingresso a dicembre su Game Pass. Ebbene, sembrerebbe che l'approdo a velocità supersonica con acrobazie folli del lavoro targato Mileston non sia stato affatto rosa e fiori, in quanto sono emerse le prime segnalazioni in massa della scomparsa del titolo dal catalogo di Xbox Game Pass. Ma cos'è successo nelle ultime ore?

Con l'arrivo della seconda metà del mese di dicembre, Xbox Game Pass ha fatto una scorpacciata di nuovi titoli inseriti all'interno del servizio tanto amato dalla community, andando ad integrare tra le offerte di questo mese proprio il suddetto Hot Wheels Unleashed. Tuttavia, l'approdo del titolo è stato accompagnato da diverse problematiche circa la comparsa dello stesso all'interno dell'App di Game Pass, il che ha impedito ad alcuni utenti di mettere in download l'edizione Game Of The Year il titolo di Milestone.

Tuttavia, la situazione non è affatto migliorata con il passare delle ore: a quanto pare, infatti, Hot Wheels Unleashed sarebbe momentaneamente indisponibile, il che non permette di giocare il titolo con Game Pass, anche a fronte dell'iniziale possibilità di accedere ai DLC inclusi nella suddetta edizione Game Of The Year del prodotto. Dunque, almeno fino ad oggi 15 dicembre 2022, gli utenti abbonati a Xbox Game Pass dovranno attendere eventuali chiarimenti da parte di Xbox.

Nonostante le difficoltà recentemente riscontrate dall'inserimento di Hot Wheels Unleashed su Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft continua a sorprendere sempre più i propri utenti rilasciando molti contenuti. Si continua a parlare del grande successo riscontrato da Xbox Game Pass e PC Game Pass tra i giocatori, tanto che negli ultimi giorni si è discusso parecchio sul notevole impatto che CoD avrebbe su Game Pass.