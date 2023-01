Xbox Game Pass: il gioco sviluppato da un team first party lascerà il servizio

Qualche giorno fa vi abbiamo svelato quali giochi abbandoneranno la libreria di Xbox Game Pass a gennaio 2023, ma Microsoft ha deciso di aggiungere a sorpresa un altro titolo all'elenco.

La pagina dedicata ai prodotti che si preparano a lasciare il catalogo, visualizzabile sia sull'app per Windows 10/11 che nell'apposita sezione di Xbox One e Series X|S, viene sottolineato che anche We Happy Few non sarà più disponibile al download e all'esecuzione per tutti gli abbonati al servizio a partire dal prossimo 16 gennaio 2023.

Come potete notare, si tratta di una situazione davvero particolare, visto che il titolo in questione è sviluppato da Compulsion Games, uno dei team facenti parte degli Xbox Game Studios. Va però precisato che, malgrado lo studio sia ormai proprietà di Microsoft, il gioco non è stato pubblicato dal colosso di Redmond e non fa quindi parte della schiera di prodotti che non abbandonerà mai il servizio: per chi non lo sapesse, infatti, We Happy Few è stato pubblicato da Gearbox.

Vi ricordiamo che la libreria del servizio Microsoft accoglierà nuovi giochi nel corso del mese di gennaio e, come già saprete, anche Monster Hunter Rise sarà disponibile gratis con Xbox Game Pass.