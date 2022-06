Xbox Game Pass: a fine giugno arrivano Far Cry 5, FIFA 22 e Naraka Bladepoint

La seconda metà di giugno si prospetta molto interessante per gli abbonati a Xbox Game Pass, che a partire da oggi possono mettere le mani su una nuova selezione di giochi per Xbox One, Xbox Series X/S, PC Windows e Mobile via Cloud.

Da segnalare in particolare l'arrivo di Far Cry 5 e FIFA 22, oltre ai giochi elencati di seguito:

Shadowrun Trilogy (Cloud, Console) ID@Xbox - 21 giugno

Total War Three Kingdoms (PC) - 21 giugno

FIFA 22 (Console, PC) EA Play – 23 giugno

Naraka Bladepoint (Cloud, Console, PC) – 23 giugno

Far Cry 5 (Cloud, Console, PC) – 1 luglio

Altri dieci titoli guadagnano inoltre i controlli Touch, tra cui Life is Strange True Colors e Broken Age:

Broken Age

Bugsnax

Chinatown Detective Agency

Kraken Academy

Life is Strange True Colors

Ninja Gaiden ∑

Ninja Gaiden ∑2

Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge

The Dungeon of Naheulbeuk

The Last Kids on Earth

Infine, il 30 giugno i seguenti giochi abbandoneranno il catalogo e possono ora essere acquistati con il 20% di sconto sul prezzo di listino: FIFA 20 (Console, PC), Jurassic World Evolution (Console, Cloud), Last Stop (Cloud, Console, PC) e MotoGP 20 (Cloud, Console, PC).

Continua inoltre l'offerta Xbox Game Pass a un euro per tre mesi, promozione che vi permetterà di accedere al catalogo giochi di Game Pass per 90 giorni ad un prezzo simbolico.