Xbox Game Pass di giugno: Metro Exodus e altri giochi in uscita dal catalogo

In funzione della crescita costante del catalogo di Xbox Game Pass su PC e Xbox One, e dell'arrivo di altri top game nel servizio dopo The Witcher 3 e RDR 2, Microsoft decide di snellirne l'offerta annunciando l'uscita entro fine giugno di diversi, importanti giochi dall'offerta riservata agli abbonati.

I due titoli più "sensibili" che abbandoneranno il catalogo digitale di Xbox Game Pass saranno Metro Exodus e Life is Strange 2 Complete Season: lo sparatutto post-apocalittico di 4A Games e l'avventura a episodi di Dontnod usciranno dal servizio di Microsoft entro fine giugno.

Sempre entro la fine del mese, la ludoteca virtuale del Game Pass perderà anche altri videogiochi "minori" (ma non per questo meno divertenti) come Neon Chrome o SteamWorld Dig 2. Eccovi allora la lista completa dei titoli in uscita dal catalogo di Xbox Game Pass:

Metro Exodus

ACA NeoGeo Metal Slug X

Life Is Strange 2: Complete Season

Neon Chrome

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

SteamWorld Dig 2

The Flame in the Flood

A chi ci segue, ricordiamo l'offerta Xbox Game Pass di giugno consente agli abbonati di scaricare "gratuitamente" No Man's Sky, Thronebreaker The Witcher Tales, Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.