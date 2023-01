Xbox Game Pass: GoldeEye 007, Hot Wheels e Inkulinati tra i nuovi giochi in uscita

Dopo aver deliziato la sua utenza con gli annunci e i video gameplay dell'Xbox Developer Direct, Microsoft ha anche svelato una nuova ondata di giochi per Xbox Game Pass. Ben più corposa di quella che l'ha preceduta, include anche una sorpresa tanto inaspettata quanto gradita. Curiosi di scoprire la line-up completa? Continuate a leggerci!

Hi-Fi Rush (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - Già disponibile

La prima novità della nuova ondata di giochi per Xbox Game Pass è stata annunciata proprio durante l'Xbox Developer Direct. Si tratta di un gioco del tutto nuovo, presentato a sorpresa e lanciato in Game Pass immediatamente dopo lo show: parliamo di Hi-Fi Rush, nuova fatica di Tango Gameworks per Xbox Series X|S e PC! Distanziandosi dai loro ultimi lavori horror/sovrannaturali, gli sviluppatori guidati da Shinji Mikami hanno dato alle stampe uno stiloso e colorato gioco action con il senso del ritmo, che vede l'aspirante rockstar Chai e i suoi compagni combattere contro una malvagia mega-corporazione a suon di musica. In Hi-Fi Rush gli attacchi danno vita ad una colonna sonora interattiva, nella quale la complessità della musica cresce di pari passo con la velocità d'esecuzione delle mosse e la complessità delle combo. La tracklist comprende nomi del calibro di Nine Inch Nails, The Black Eyed Peas e The Prodigy.

GoldeEye 007 (Cloud e Console) - 27 gennaio

Direttamente dallo scorso millennio arriva GoldenEye 007, seminale gioco di Rare che, quando nel 1997 si è affacciato su Nintendo 64, ha ridefinito il concetto di sparatutto in prima persona grazie ad un multiplayer in split-screen per 4 giocatori innovativo e divertente, senza dimenticarsi neppure una campagna avvincente basata sul primo film di James Bond con Pierce Brosnan. GoldenEye 007 torna domani 27 gennaio in Game Pass con una versione fedele all'originale ma supportata dalla risoluzione 4K, un framerate di alto livello, gli achievement e, ovviamente, lo split-screen per quattro partecipanti.

Roboquest - Anteprima di gioco (Console) - 30 gennaio

Già disponibile su PC Game Pass da un annetto buono, Roboquest si appresta a debuttare nel catalogo di Xbox Game Pass per offrire anche ai giocatori console il suo frenetico mix tra sparatutto in prima persona e roguelite. Nel gioco pubblicato e sviluppato da RyseUp Studios bisogna annientare orde di bot mortali in ambientazioni generate proceduralmente, volendo anche in compagnia di un amico grazie alla modalità cooperativa per due giocatori. Gli upgrade, le abilità e le tecnologie acquisite in ogni partita, anche in caso di sconfitta, sono permanenti, dunque possono essere impiegati delle run successive.

Age of Empires II Definitive Edition (Cloud e Console) - 31 gennaio

Age of Empires II: Definitive Edition, uno degli strategici più amati di sempre, si appresta a compiere il salto sulle console Xbox forte di un'interfaccia di gioco e un sistema di controllo riprogettati ad-hoc. Per andare incontro ad un'utenza sicuramente meno avvezza a certe meccaniche, proporrà anche una serie di tutorial pensati per illustrare i rudimenti del genere e agevolare il divertimento. Trattandosi di un gioco con una lunga storia di affinamenti e aggiornamenti alle spalle, la mole dei contenuti è impressionante: parliamo di almeno 200 ore di gioco, 100 anni di storia umana e 35 diverse civiltà. Potranno bastarvi?

Inkulinati - Anteprima di gioco (Cloud, Console e PC) - 31 gennaio

Chiacchieratissimo per il suo nome strambo, Inkulinati è in realtà un gioco di strategia davvero promettente in cui delle creature d'inchiostro prendono vita sotto i colpi di penna degli Inkulinati, un misterioso gruppo di illuminati in possesso di una sostanza straordinaria, l'inchiostro vivente. L'obiettivo delle partite è quello di far fuori tutte le bestioline disegnate dall'Inkulinati avversario, ognuna delle quali dotata di abilità specifiche. L'asino, ad esempio, può spingere i nemici suonando una zampogna, mentre la lumaca è capace di mangiarli in un sol boccone. Il possente drago, dal canto suo, può colpire più di un avversario alla volta, invece il gatto vescovo neutralizza gli eretici a colpi di preghiere.

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R (Cloud, Console e PC) - 31 gennaio

Riedizione del picchiaduro del 2014, JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R ha ravvivato l'esperienza originale intervenendo sul ritmo degli scontri, nei quali è ora possibile eseguire interruzioni e scatti in aria, e strizzando l'occhio ai fan con nuovi dialoghi registrati dai doppiatori della Parte 6 dell'anime. La modalità principale, All Star Battle, è impreziosita da scontri inediti appositamente creati per questa edizione "R", ed è affiancata per l'occasione dalle immancabili modalità Arcade, Online, Versus, Allenamento e Galleria. Il roster comprende 50 lottatori provenienti datutte le saghe partorite da Hirohiko Araki, inclusi Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, DIO e Jolyne Cujoh.

Darkest Dungeon (Cloud, Console e PC) - 2 febbraio

Di ritorno nel catalogo dopo 8 mesi di assenza (era stato aggiunto a giugno 2021 e rimosso a maggio 2022), Darkest Dungeon è un coinvolgente RPG roguelike a turni con uno stile gotico realizzato a mano. Cinico e spietato - dunque inadatto ai giocatori alla ricerca di un'esperienza rilassante - fonda il suo gameplay sulla meccanica dello "stress da avventura", che mina la forza degli eroi esponendoli a stress, carestie, malattie ed orrori inimmaginabili. Da buon roguelike quale è, Darkest Dungeon prevede la morte permanente dei personaggi (suddivisi in ben 15 classi), i dungeon procedurali e una forte propensione alla rigiocabilità.

Grid Legends - Via EA Play (Cloud) - 2 febbraio

A disposizione degli abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate su Console e PC fin dallo scorso settembre, GRID Legends diventerà presto fruibile anche via Cloud. Trattasi dell'episodio più recente della serie automobilistica di Codemasters, caratterizzato da un sistema di guida arcade con qualche velleità simulativa, una carriera con centinaia di eventi, oltre 22 ambientazioni e più di 120 vetture suddivise in 9 categorie.

Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition (Cloud, Console e PC) - 7 febbraio

Inizialmente inserito nella line-up di Xbox Game Pass di dicembre 2022 e poi rimosso, Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition si appresta a ritornare nel catalogo, stavolta - si spera - per un periodo ben più prolungato. Sviluppato dagli italiani di Milestone, è un sincero e fedele omaggio alle macchinine della Mattel, oggetto del desiderio di milioni di bambini (e non solo). Dotato di un gameplay fieramente arcade, Hot Wheels Unleashed stupisce anche e soprattutto per la cura maniacale nella riproduzione dei modellini e delle piste. La GOTY Edition include pure i tre Pass e i pacchetti aggiuntivi pubblicati durante il supporto post-lancio, con tante macchinine e contenuti aggiuntivi per il già ricco editor dei tracciati.

I giochi che verranno rimossi a fine gennaio

A partire dal 31 gennaio non sarà più possibile giocare a Donut County, Taiko no Tatsujin: The Drum Master, Telling Lies e Worms WMD. Portateli a termine finché potete oppure approfittate dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistarli in via definitiva.