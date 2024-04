Xbox Game Pass: un mare di giochi third party in arrivo nel 2024, per Jez Corden

Dopo aver incuriosito la community con le sue anticipazioni sulla console Xbox portatile a cui starebbe lavorando Microsoft, il giornalista Jez Corden ritiene che la casa di Redmond punta a stringere tanti accordi con le case di sviluppo terze per portare i loro giochi nel catalogo del Game Pass nel corso del 2024.

Intervenuto ai microfoni del podcast Xbox Two, il noto giornalista di Windows Central ha riferito che "mi è stato detto da fonti interne a Microsoft che il team Xbox intende spendere più di quanto abbia mai fatto con gli accordi third party per il Game Pass nel corso dell'anno fiscale 2024 (che va dall'1 aprile 2024 al 31 marzo 2025, ndr). Non mi sembra quindi che Microsoft stia 'allentando la presa' sul Game Pass".

Le dichiarazioni di Jez Corden giungono a stretto giro di posta dalle considerazioni del boss di GamesIndustry.biz, Christopher Dring, in merito alla volontà di Microsoft di ridurre gli investimenti per il Game Pass e focalizzare la propria strategia sul lancio dei titoli Xbox in multipiattaforma su PlayStation e altri sistemi.

Le fonti interpellate dal giornalista di Windows Central sottolineano inoltre come l'impegno di Microsoft nel supporto a Xbox Game Pass sia testimoniato anche dal grande lavoro svolto dai progettisti della casa di Redmond per integrare il supporto a mouse e tastiera su Xbox Cloud Gaming. A voler dar retta a Corden, quindi, da qui a marzo 2025 la ludoteca del Game Pass si amplierà ulteriormente per fare spazio a tanti videogiochi di terze parti sia tripla A che indipendenti, ai quali andranno ad aggiungersi tutti i titoli first party degli Xbox Game Studios e, come suggerito dall'arrivo di Diablo 4 su Game Pass, anche numerosi videogiochi Activision Blizzard.

