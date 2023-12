Xbox Game Pass gratis per 15 minuti guardando pubblicità? Presto potrebbe essere possibile

Recentemente il CFO di Xbox Tim Stuart ha parlato della possibilità di offrire accesso a giochi Cloud di Xbox in cambio di pubblicità, un modello di business che Microsoft sta prendendo in seria considerazione sopratutto per alcuni territori.

Sulla vicenda è intervenuto anche Jez Corden di Windows Central il quale cita un dataminer che avrebbe scoperto stringhe di codice molto interessanti nell'ultimo aggiornamento di Xbox Series X/S.

In particolare nelle stringhe in questione viene citata la possibilità di ottenere accesso a Xbox Game Pass per 15 minuti in cambio della visione di un video pubblicitario. Non è chiaro però se si intenda accesso completo all'intero catalogo Game Pass, solamente ai giochi in streaming via Cloud o ad una selezione ristretta di titoli.

Il CFO di Microsoft ha parlato solamente della possibilità di accedere ai giochi Cloud di Xbox in cambio di pubblicità, senza scendere nel dettaglio. Corden, da parte sua, non commenta ma si limita a segnalare la scoperta di queste stringhe di codice nel più recente aggiornamento software delle console Xbox, con chiari riferimenti a blocchi di accesso di 15 minuti guardando video pubblicitari.

L'idea sembra quella di puntare sulla pubblicità per aumentare il numero di abbonati sopratutto in quei territori economicamente più deboli dove una larga fascia della popolazione non potrebbe assolutamente permettersi il pagamento di un abbonamento mensile.