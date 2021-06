Xbox Game Pass gratis per sempre: il regalo di Microsoft al fan col Gamerscore da record

La casa di Redmond ha deciso di premiare la dedizione alla causa verdecrociata di Stallion83, il fan che detiene il primato per il Gamerscore più elevato, regalandogli ben 820 anni di abbonamento alla versione Ultimate di Xbox Game Pass.

L'appassionato di console Xbox che nel 2018 superò i 2 milioni di punti Gamerscore ha infatti accolto l'inattesa notizia affacciandosi sui social per spiegare, con post condiviso dalle pagine del suo profilo Twitter, che "se Xbox Live dovesse interrompersi ad un certo punto, mi dispiacerebbe perché so già che potrebbe essere colpa mia. Il fatto è che stanno aggiornando i miei 800 anni di abbonamento a Xbox Live Gold ad una sottoscrizione 'eterna' a Xbox Game Pass Ultimate. Giocherò per tutta la vita e anche oltre!".

Nel mostrare con orgoglio la tessera dorata inviatagli in passato da Microsoft per assicurargli un abbonamento a vita a Xbox Live Gold, Stallion83 riprende anche una schermata con le informazioni generali del suo account per testimoniare l'avvenuto passaggio a "Gold for Life" del suo abbonamento. A conclusione della transizione al Game Pass Ultimate della sua precedente sottoscrizione al Live Gold, Stallion83 potrà accedere a tutti i servizi e alle funzionalità del tier più elevato di Xbox Game Pass "solo" fino al 2 febbraio del 2847!

