Xbox Game Pass gratis 'a vita'? No grazie, non conviene: il curioso caso di un fan

C'è chi sogna un abbonamento a Game Pass, soprattutto dopo lo sbarco di PC Game Pass in 40 Paesi con due mesi gratis per gli insider, e c'è chi rifiuta una iscrizione a vita del servizio ideato dalla divisione gaming della casa di Redmond: questa è la curiosa storia emersa in rete (in particolare su Reddit) di recente.

All'inizio di questa settimana si è parlato tanto, in un Thread apposito della sopracitata piattaforma digitale, del caso di cronaca videoludica relativo al fan che avrebbe rinunciato alla possibilità di ricevere quarant'anni gratuiti di abbonamento a Xbox Game Pass, dalla durata "a vita", se così possiamo dire. Mentre sull'app ufficiale di Xbox spuntavano avvistamenti del servizio di Ubisoft + su Xbox, l'utente in questione ha vissuto la seguente storia:

"Un paio di settimane fa, mi è stato comunicato che ho vinto il concorso a premi Microsoft Rewards per Xbox Game Pass Access for Life. Oggi ho ricevuto i documenti da compilare prima di ricevere il premio"; questo è l'esordio dell'esperienza raccontata dall'utente Elvite nelle ultime ventiquattro ore. "Ho letto che, in caso di vincita, avrei aggiunto 7300 dollari di reddito imponibile alla legge fiscale deli Stati Uniti e questo aumenterà probabilmente il mio conto fiscale federale del 2023 di 1752 dollari (24% del valore del premio".

"Inoltre", continua sempre Elvite, "avrei aggiunto l'imposta statale sul reddito". "La parte 'a vita' del premio è limitata ad un massimo di quarant'anni, da cui il valore in contanti di 7300 dollari che devono essere dichiarati all'IRS. Il premio non è trasferibile e non è possibile richiedere il valore in contanti. Quest fa sì che il 'premio' non sia realmente un vantaggio per me fino a quando non sono trascorsi quasi dieci anni, ovvero quanti anni di Game Pass potrei acquistare ora se spendessi circa 1752 dollari".

La problematica fiscale sollevata dal Thread nasce dunque dalla distribuzione del premio in un lasso di tempo così ampio, tanto che lo stesso giocatore preferirebbe che "la fattura fiscale fosse più facile da digerire, come dieci anni di Game Pass Ultimate", visto che l'IRS avrebbe richiesto al consumatore di pagare le tasse sull'intero ammontare del premio.