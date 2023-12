Xbox Game Pass: grosse novità ai TGA? Microsoft invita gli abbonati a seguire l'evento

Microsoft ha già messo in chiaro di avere in serbo notizie imperdibili per i fan Xbox ai The Game Awards di quest'anno, ma la compagnia di Redmond decide di rincarare la dose avvertendo i suoi utenti dell'imminente evento interamente dedicato al panorama videoludico.

Come prontamente segnalato da Tom Warren di The Verge, tramite l'app di Xbox Game Pass, Microsoft sta inviando una notifica agli abbonati del suo servizio di gaming on demand. Sembra che Phil Spencer e soci ci tengano particolarmente gli l'utenza Xbox segua l'evento condotto da Geoff Keighley, e questo ci fa inevitabilmente pensare che possano esserci delle grosse novità, specialmente per quanto riguarda Xbox Game Pass.

Quello di dicembre si è rivelato un mese sensazionale per gli abbonati a Xbox Game Pass, con giochi come Remnant From the Ashes, Remnant 2 e Far Cry che si sono uniti al catalogo. Inoltre, un altro gioco si è già unito alla lineup del Game Pass per il 2024, e certamente la lista è destinata a crescere ulteriormente. A questo punto, è molto probabile che le prossime novità verranno annunciate direttamente ai The Game Awards 2023, e non è da escludere che Microsoft decida di sorprendere i suoi fan con qualche shadow drop di un certo peso.