Xbox Game Pass: da Grounded a Yakuza Kiwami 2, ecco i nuovi giochi gratis di luglio

Dopo aver discusso della rivoluzione della Velocity Architecture di Xbox Series X, Microsoft ufficializza l'imminente ingresso nel catalogo di Xbox Game Pass su Xbox One e PC Windows 10 di diversi videogiochi.

Oltre al già confermato arrivo di Yakuza Kiwami 2 su Xbox Game Pass per il 30 luglio, gli iscritti al sempre più popolare servizio in abbonamento della casa di Redmond assisteranno all'ingresso nel catalogo del Game Pass di molti progetti legati all'iniziativa ID@Xbox.

Tra questi, citiamo ad esempio l'avventura sandbox Forager, l'action adventure Mount & Blade Warband, il platform horror Carrion e il frizzante party game in salsa arcade Golf With Your Friends. Senza indugiare oltre, eccovi la lista completa dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass da qui a fine luglio 2020, tanto su Xbox One quanto su PC:

Forager - PC e console - 16 luglio

- PC e console - 16 luglio Mount & Blade: Warband - PC e console - 16 luglio

- PC e console - 16 luglio Carrion - PC e console - 23 luglio

- PC e console - 23 luglio Golf With Your Friends - PC - 23 luglio

- PC - 23 luglio Grounded (Xbox Game Preview) - PC e console - 28 luglio

(Xbox Game Preview) - PC e console - 28 luglio Nowhere Prophet - PC e console - 30 luglio

- PC e console - 30 luglio The Touryst - PC e console - 30 luglio

- PC e console - 30 luglio Yakuza Kiwami 2 - PC e console - 30 luglio

Con l'arrivo di questa corposa infornata di videogiochi nella ludoteca virtuale del Game Pass, il catalogo del servizio verrà "snellito" con l'uscita dal servizio di Ashes Cricket, RiME e The Banner Saga 3 per il 31 luglio.