Xbox Game Pass: GTA 5 sta per abbandonare il catalogo?

Sembra che Grand Theft Auto V sia prossimo a lasciare il catalogo di Xbox Game Pass, sebbene per il momento manchi ancora una conferma ufficiale in merito alla data in cui verrà rimosso. L'iconico titolo firmato Rockstar è infatti apparso nella sezione "Presto in uscita" dell'app mobile dedicata al Game Pass.

GTa 5 era stato inserito nel servizio lo scorso 8 aprile, giocabile su Xbox e XCloud, ciò significa che la sua disponibilità su Xbox Game Pass ha avuto una durata di soli tre mesi. Ricordiamo che la lista dei prossimi giochi in uscita da Xbox Game Pass include giochi come The Touryst, UnderMine e It Lurks Below, che dopo il 31 luglio non saranno più disponibili per gli abbonati: in attesa di conferme ufficiali non è da escludere che GTA 5 possa seguire la strada degli altri giochi già confermati e non essere quindi più disponibile per gli abbonati dal primo agosto. Ad ogni modo per il momento il gioco Rockstar è ancora normalmente giocabile, in attesa di eventuali aggiornamenti dell'app che comunicano una data precisa del suo addio al Game Pass.

Per alcuni giochi che se ne vanno, altri invece si uniscono alla festa: infatti, Microsoft Flight Simulator e The Ascent arrivano a fine luglio su Xbox Game Pass, con Battlefield V e Cris Tales disponibili dallo scorso 20 luglio 2021.