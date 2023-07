Xbox Game Pass: GTA 5 e Exoprimal tra le novità di luglio, un buon mese?

Microsoft scalda ulteriormente questo già bollentissimo luglio con un aggiornamento per Game Pass davvero niente male. Tra i sette nuovi giochi spiccano Grand Theft Auto 5, di ritorno nel servizio dopo un periodo di lontananza, e la nuovissima IP di Capcom, Exoprimal. Scopriamoli assieme!

Grand Theft Auto 5 già disponibile su Console e PC

Grand Theft Auto 5, il secondo videogioco più venduto di tutti i tempi (con 180 milioni di copie piazzate è dietro solo a Minecraft), torna in Xbox Game Pass e l'utenza tutta non può che gioirne, dal momento che titoli come questo contribuiscono ad innalzare il prestigio dell'intero servizio. GTA 5 appaga innanzitutto gli amanti del single-player con un'avvincente campagna con protagonisti Trevor, Franklin e Michael, tre personaggi entrati di diritto nell'immaginario di più di una generazione di videogiocatori. Il divertimento continua poi con GTA Online, costola multiplayer che continua ad espandersi mese dopo mese con contenuti sempre nuovi e, soprattutto, del tutto gratuiti. Gli utenti Xbox Series X possono inoltre godersi un comparto grafico potenziato dall'aggiornamento next-gen pubblicato a marzo 2022.

McPixel 3 su Console, PC e Cloud dal 6 luglio

McPixel 3 è un'avventura in pixel art in cui l'omonimo eroe è chiamato a sventare un disastro dietro l'altro usando metodi anticonvenzionali ma divertenti. Da un treno lanciato a tutta velocità verso un dirupo a un aereo in caduta libera, passando per una casa avvolta dalle fiamme e altre situazioni al limite dell'assurdo. McPixel 3 include oltre cento livelli ricchi di azione, ai quali si aggiungono venti mini-giochi incentrati su partite di calcio, sparatorie e corse in auto.

Common'hood su Console, PC e Cloud dall'11 luglio

Common'hood è un gioco gestionale che vi permette di creare una comunità e di gestirne l'economia mediante l'impiego di strumenti di costruzione altamente personalizzabili. Per assicurare prosperità alla vostra comunità, dovete trovare nuove risorse, erigere delle case, coltivare il cibo necessario al sostentamento, ricercare nuove tecnologie, fabbricare nuovi utensili, creare una famiglia e assecondare le aspirazioni e le necessità degli altri abitanti.

Insurgency: Sandstorm su PC dall'11 luglio

Disponibile su Console e Cloud fin dallo scorso novembre, Insurgency Sandstorm debutta finalmente anche in PC Game Pass. Indirizzato agli amanti del multiplayer, si tratta di uno sparatutto tattico in prima persona che v'invita sui campi di battaglia moderni di una fittizia regione del Medio Oriente. L'offerta contenutistica prevede sia modalità cooperative PvE, in cui un massimo di 8 giocatori devono collaborare per raggiungere un obiettivo comune, sia modalità PvP, dove 20 partecipanti si scontrano schierandosi in due distinte fazioni chiamate Security (basata su organizzazioni come NATO e SOCOM) e Insurgents (ispirata a gruppi di terroristi e paramilitari).

Exoprimal su Xbox, PC e Cloud dal 14 luglio

Capcom torna il 14 luglio, direttamente in Game Pass, con Exoprimal, un gioco d'azione a squadre online per tre giocatori in cui l'umanità, armata delle exocorazze ipertecnologiche, è chiamata ad affrontare dei feroci dinosauri. Nel 2040 gli umani sono dotati di exocorazze, armature robotiche ad alta tecnologia concepite per combattere i dinosauri e suddivise in tre differenti classi: assalto, colosso e supporto. Nei panni degli exocombattenti, potrete cambiare armatura in ogni momento della battaglia. Oltre alla Modalità Storia, Exoprimal offre anche la Modalità Sopravvivenza, nella quale due squadre da cinque membri devono sfidarsi per completare degli obiettivi. Ne saprete di più leggendo la nostra anteprima di Exoprimal.

Techtonica Game Preview su Console, PC e Cloud dal 18 luglio

Seconda novità assoluta del mese dopo Exoprimal, Techtonica è un gioco d'automazione industriale in prima persona ambientato sotto la superficie di un pianeta alieno illuminato da una flora bioluminescente. Da soli o in cooperativa con altri tre amici, siete chiamati a scavare, cercare risorse e infine sviluppare e interconnettere delle fabbriche completamente automatizzate. I sistemi di gameplay si evolvono continuamente offrendo nuove sfide e soluzioni mentre i segreti celati nelle profondità del pianeta si palesano agli occhi degli esploratori.

The Cave su Cloud e Console dal 18 luglio

Dal genio di Ron Gilbert, autore noto soprattutto per Monkey Island e Maniac Mansion, e dalle fucine digitali di Double Fine Productions arriva The Cave, un gioco d'avventura risalente al 2013 che vi chiede di assemblare una squadra scegliendo tre personaggi da una rosa di sette improbabili avventurieri, ognuno dotato di una storia, un'abilità e una personalità uniche. Sul vostro cammino troverete enigmi logici e puzzle ambientali, che richiederanno la collaborazione dei tre personaggi selezionati all'inizio dell'avventura: lo zoticone, i gemelli (valgono per uno), la scienziata, l'esploratrice, il cavaliere, il monaco e la viaggiatrice temporale. Per scoprire la storia di tutti sarete invogliati ad affrontare il gioco più di una volta.

Nel caso ve lo foste perso

Xbox Game Pass costa di più

A partire da oggi 6 luglio, l'abbonamento a Game Pass costa di più. Per iscriversi a Xbox Game Pass adesso servono 10,99 euro al mese (prima 9,99 euro al mese), mentre per la sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate sono richiesti 14,99 euro al mese (fino a ieri bastavano 12,99 euro al mese). Nessun cambiamento per PC Game Pass, che continua a costare 9,99 euro al mese.

I giochi in uscita dal catalogo

Il prossimo 15 luglio rappresenterà l'ultimo giorno utile per giocare a Exo One (Cloud, Console e PC),

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Cloud, Console e PC) e Spelunky 2 (Cloud, Console e PC). Godeteveli finché c'è tempo, oppure approfittate dello sconto del 20% riservato agli abbonati Game Pass per acquistare in via definitiva i giochi di vostro interesse.

C'è un nuovo Game with Gold

Da sabato scorso è disponibile il primo dei due Games with Gold di luglio, Darkwood. Riscattabile su Xbox One e Series X|S da tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold, è un survival horror con visuale dall'alto preferisce puntare sull'atmosfera, piuttosto che sugli spaventi improvvisi. Nei panni di un uomo sperduto in un foresta del Blocco Sovietico, siete chiamati a sopravvivere ad ogni costo preparando trappole, armi e altri oggetti indispensabili con i materiali rinvenuti durante l'esplorazione.

A rendere il tutto ancor più interessante ci pensano la generazione procedurale delle mappe e il ciclo giorno-notte: al calar del buio dovete rifugiarvi in un nascondiglio, se non volete fare una brutta fine. Graficamente parlando, il gioco dà il meglio di sé su Xbox Series X|S, dove sfoggia una presentazione grafica in 4K.