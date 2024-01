Xbox Game Pass: da GTA a MotoGP, ecco i giochi che stanno per lasciare il catalogo

Contestualmente al reveal dei primi giochi del 2024 su Xbox Game Pass arriva l'annuncio dei primi titoli destinati a lasciare il catalogo del servizio in abbonamento verdecrociato in questo inizio d'anno.

Tra i videogiochi che, purtroppo, stanno per abbandonare la ludoteca virtuale del Game Pass troviamo Grand Theft Auto V: il kolossal open world di Rockstar Games, già transitato in passato nel catalogo del servizio di Microsoft, tornerà a non essere più fruibile 'gratuitamente' dagli abbonati già a partire da venerdì 5 gennaio.

Tra gli altri titoli che diranno al Game Pass da metà mese troviamo poi MotoGP 22, Persona 4 Golden, Garden Story e Persona 3 Portable. Eccovi l'elenco completo dei videogiochi che lasceranno presto il servizio a tinte Xbox:

Xbox Game Pass - giochi che lasciano il catalogo a metà gennaio 2024

5 gennaio

Grand Theft Auto 5 - Xbox e Cloud

15 gennaio

Garden Story - PC, Xbox e Cloud

MotoGP 22 - PC, Xbox e Cloud

Persona 4 Golden - PC, Xbox e Cloud

Persona 3 Portable - PC, Xbox e Cloud

Nell'ottica del costante aggiornamento della propria offerta contenutistica, il colosso tecnologico di Redmond esorta così tutti coloro che desiderano fruire questi titoli a completarli entro il 15 gennaio e, volendo, ad acquistarli con il 20% di sconto (da sommare ad altre promozioni eventualmente in corso) applicato a tutti i videogiochi del Game Pass.