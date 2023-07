Xbox Game Pass: GTA V ed Exoprimal tra i giochi di luglio 2023

Nel corso del pomeriggio è arrivato il consueto aggiornamento da parte di Microsoft sulle prossime aggiunte al catalogo di Xbox Game Pass e non manca qualche sorpresa per gli abbonati nel mese di luglio 2023.

A stupire tutti è infatti l'aggiunta di Grand Theft Auto V, disponibile da oggi sia in versione Xbox One che Xbox Series X|S e giocabile anche tramite Xbox Cloud Gaming.

Ecco di seguito tutti i titoli in uscita in questa prima metà del mese:

Grand Theft Auto V (cloud e console) - Disponibile a partire da oggi

Sword and Fairy: Together Forever (PC, cloud e console) - Disponibile a partire da oggi

McPixel 3 (PC, cloud e console) - Disponibile dal 6 luglio 2023

Common’hood (PC, cloud e console) - Disponibile dall'11 luglio 2023

Insurgency: Sandstorm (solo su PC Game Pass) - Disponibile dall'11 luglio 2023

Exoprimal (PC, cloud e console) - Disponibile dal 14 luglio 2023, il day one

Techtonica (Game Preview) (PC, cloud e console) - Disponibile dal 18 luglio 2023

The Cave (cloud e console) - Disponibile dal 18 luglio 2023

Per quello che riguarda invece i perk per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, questi comprenderanno il "Madden NFL 23: EA Play Ultimate Team Pack" ed il "Sea of Thieves: Obsidian Banjo Pack", entrambi in uscita domani, giovedì 6 luglio 2023.

Sapevate che oggi è l'ultimo giorno per abbonarsi a Xbox Game Pass prima del rincaro?