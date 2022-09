Xbox Game Pass guadagna un nuovo gioco al day one a settembre: è SpiderHeck

La già folta line-up di giochi in arrivo in Xbox Game Pass a settembre si arricchisce con un nuovo gioco, SpiderHeck, un nuovo gioco ricco di ragni con spade laser!

Attraverso un trailer fresco fresco pubblicato quest'oggi, i ragazzi di Neverjam, supportati dal publisher tinyBuild, hanno fatto sapere che SpiderHeck verrà pubblicato su Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 e PS5 il prossimo 22 settembre. Nonostante nel trailer non venga specificato, i responsabili social di Xbox Italia hanno fatto sapere che il gioco verrà aggiunto a Xbox e PC Game Pass immediatamente al day-one.

SpiderHeck è descritto come un brawler nel quale "i ragni volteggiano fino alla morte in battaglie caotiche usando spade laser, granate e persino lanciarazzi per sconfiggere i nemici". Oltre ad una modalità PVE, affrontabile sia in solitaria sia in cooperativa da un massimo di 4 giocatori in contemporanea, SpiderHeck includerà anche un modalità PvP locale nella quale dei gruppi di amici potranno duellare fino alla morte. Il sistema di combattimento è fortemente basato sulla fisica, dunque i ragni reagiscono in maniera dinamica a tutto ciò che accade sul campo di battaglia.