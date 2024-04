Xbox Game Pass guadagna un altro gioco a maggio 2024: ha a che fare con i gattini

La lista dei giochi in arrivo in Xbox Game Pass a maggio 2024 si è appena allungata e il merito è tutto del Nintendo Indie World andato in onda questo pomeriggio. Siete pronti ad esplorare una grande città nei panni di un gattino?

Dopo averlo presentato al Nintendo Indie World, gli sviluppatori di Double Dagger Studio hanno annunciato che Little Kitty, Big City verrà aggiunto al catalogo di Game Pass immediatamente al lancio, dunque a partire da giovedì 9 maggio 2024. Trattasi di un'avventura open world che cala il giocatore nei panni di un gattino a spasso per una grande città. Tra una missione e l'altra è possibile stringere amicizia con dei simpaticissimi animali, andare a caccia dei segreti disseminati nell'open world e personalizzare il proprio micio. Little Kitty, Big City, in arrivo in Game Pass nelle sue versioni per Xbox One, Series X|S e PC Windows 10, si presenta dunque come un gioco rilassante che può essere apprezzato senza alcuna fretta assecondando solo ed esclusivamente la propria voglia di esplorare.

Grazie a Little Kitty, Big City sale dunque a tre il numero di giochi già confermati a maggio 2024 per Game Pass. Gli altri due, ricordiamo, sono l'attesissimo Senua's Saga: Hellblade 2, previsto per il 21 maggio nelle versioni per Xbox Series X|S e PC, e l'avventura spettrale Hauntii, in arrivo il 23 maggio nelle edizioni per Xbox One, Series X|S e PC.

