Xbox Game Pass guadagna un nuovo gioco al day-one: ecco a voi The Riftbreaker

I sondaggi sono chiari, afferma Ben Dekcer, l'Head of Gaming Services: gli abbonati a Xbox Game Pass adorano i giochi che vengono aggiunti al day-one. Con l'obiettivo di soddisfare le loro aspettative, Microsoft ha messo a segno un altro colpo assicurandosi l'arrivo immediato nel catalogo di The Riftbreaker, nuovo lavoro di EXOR Studios.

The Riftbreaker è un gioco di sopravvivenza base-building con forti elementi action RPG, che vi metterà nei panni di uno scienziato/commando d'elite munito di un'avanzata Mecha-Suit capace di compiere dei viaggi interdimensionali. Il miscuglio di generi vi consentirà di spazzare via centinaia di nemici con meccaniche hack 'n' slash mentre vi occuperete della costruzione di una base, del recupero di materiali e progetti, e della costruzione di nuove invenzioni indispensabili per la sopravvivenza.

The Riftbreaker verrà lanciato nel corso del prossimo autunno anche su PS4, PlayStation 5 e Steam - dove è disponibile la demo gratis "The Prologue" che vanta una valutazione estremamente positiva - ma gli sviluppatori e Microsoft si sono premurati di avvertirci che The Riftbreaker arriverà al day-one direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass per One, Series X|S, PC e xCloud. L'annuncio è avvenuto con il lungo trailer che potete visionare in apertura di notizia, accompagnato dal commento di uno sviluppatore che spiega nel dettaglio le peculiari meccaniche di gioco. La data d'uscita precisa verrà svelata prossimamente.