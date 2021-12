Xbox Game Pass: Halo Infinite, Among Us e una valanga di giochi a dicembre

Microsoft ha annunciato i giochi Xbox Game Pass di dicembre, questo mese il servizio in abbonamento della casa di Redmond ospita tantissimi nuovi giochi per Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Cloud, tra cui ovviamente l'attesissimo Halo Infinite.

Il 2 dicembre arrivano Anvil (console e PC), Archvale (console, Cloud e PC), Final Fantasy XIII-2 (console e PC), Lawn Mowning Simulator (Cloud, console e PC), Rubber Bandits (Cloud, console e PC), Stardew Valley (Cloud, console, PC) e Warhammer 40.000 Battlesector (Cloud, console, PC) mentre dal 7 dicembre arriva Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, console e PC), l'8 dicembre sarà poi la volta di Halo Infinite (Cloud, console e PC), il 9 dicembre arriva invece One Piece Pirate Warriors 4 per Cloud, console e PC. Si continua il 14 dicembre con Aliens Fireteam Elite (Cloud, Console e PC) e Among Us (Xbox).

Il 15 dicembre i seguenti giochi abbandoneranno il catalogo Xbox Game Pass:

Beholder (Cloud e Console)

The Dark Pictures Man of Medan (Console e PC)

Guacamelee! 2 (Cloud, Console, PC)

Wilmot's Warehouse (Cloud, Console, PC)

Unto The End (Cloud, Console, PC)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Cloud, Console, PC)

Un mese davvero molto ricco e mancano tutti i giochi in arrivo nella seconda parte di dicembre dal momento che i titoli elencati coprono solamente la prima metà del mese. Siete soddisfatti? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.