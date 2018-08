Xbox Game Pass: Halo Master Chief Collection e Quantum Break fra le novità di settembre

Tramite un post pubblicato su Xbox Wire, Microsoft ha rivelato l'elenco dei titoli che entreranno nel catalogo di Xbox Game Pass nel mese di settembre. Fra le novità più rilevanti troviamo Halo The Master Chief Collection e Quantum Break.

Di seguito, l'elenco completo dei giochi che entreranno nel catalogo di Xbox Game Pass a settembre:

Aven Colony (disponibile dal primo settembre)

Giana Sisters: Twisted Dreams (disponibile dal primo settembre)

Halo: The Master Chief Collection (disponibile dal primo settembre)

InnerSpace (disponibile dal primo settembre)

Manuel Samuel (disponibile dal primo settembre)

Quantum Break (disponibile dal primo settembre)

Shadow Warrior (disponibile dal primo settembre)

Sky Force Reloaded (disponibile dal primo settembre)

Snake Pass (disponibile dal primo settembre)

OnRush (disponibile dal 5 settembre)

Anche questo mese, ce n'è per tutti i gusti. Gli amanti degli sparatutto in prima persona potranno mettere le mani su Halo: The Master Chief Collection, mentre chi preferisce un'avventura con una forte componente narrativa potrà virare su Quantum Break. Se gli action sono il vostro pane quotidiano, non potete non dare una possibilità a Shadow Warrior, se invece sentite il bisogno di scendere in pista potete provare le frenetiche corse di OnRush. In alternativa, potete sempre rilassarvi esplorando le oniriche ambientazioni di InnerSpace.

Che ne pensate delle novità di settembre di Xbox Game Pass?