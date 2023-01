Xbox Game Pass, Hi-Fi Rush è solo l'inizio: le new entry annunciate da Microsoft

L'Xbox Developer_Direct è ormai terminato ma le sorprse per i giocatori non sono ancora finite. Con un nuovo post pubblicato su Xbox Wire, Microsoft ha svelato l'elenco completo dei giochi in arrivo su Game Pass nel corso delle prossime settimane.

Tra la fine del mese di gennaio e l'inizio di febbraio sono in arrivo diversi giochi nel catalogo di Xbox Game Pass, incluso Hi-Fi Rush annunciato oggi da Microsoft e Bethesda e disponibile già da oggi nel catalogo del servizio di gaming on demand. Ad accompagnare il rythm action game sviluppato da Tango Gameworks troviamo nomi come Age of Empires II: Definitive Edition, Grid Legends e Darkest Dungeon. Di seguito vi riportiamo l'elenco intero delle new entry di Xbox Game Pass:

Hi-Fi Rush (Cloud, PC, e Xbox Series X|S)

GoldenEye 007 (Cloud e Console) – 27 gennaio

Roboquest (Game Preview) (Console) – 30 gennaio

Age of Empires II: Definitive Edition (Cloud e Console) – 31 gennaio

Inkulinati (Game Preview) (Cloud, Console, e PC) – 31 gennaio

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R (Cloud, Console, e PC) – 31 gennaio

Darkest Dungeon (Cloud, Console, e PC) – 2 febbraio

Grid Legends (Cloud) EA Play – 2 febbraio

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Cloud, Console, e PC) – 7 febbraio

Da sottolineare l'introduzione di Hot Wheels Unleashed, precedentemente aggiunto e poi rimosso dal servizio. Confermati inoltre gli arrivi di GoldenEye 007 (che sarà pubblicato anche su Nintendo Switch Online) e Inkulinati, con gli sviluppatori che si sono detti enormemente soddisfatti da una piattaforma come Xbox Game Pass.