Xbox Game Pass: da High on Life a Hot Wheels, ecco i primi giochi di dicembre

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole i fan dei giochi LEGO (ma non solo) con l'annuncio dell'arrivo di LEGO Star Wars su Game Pass, Microsoft riguadagna le pagine di Xbox Wire per stilare l'elenco completo dei videogiochi che approderanno nel proprio servizio in abbonamento da qui a metà dicembre.

La prima tornata di nuovi arrivi su Game Pass promette di essere una delle più ricche e variegate degli ultimi mesi. Oltre al già citato LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, gli iscritti al servizio in abbonamento di Microsoft potranno fruire "gratuitamente" il folle FPS High on Life degli autori di Rick e Morty e l'arcade racing di Milestone Hot Wheels Unleashed (nella sua edizione Game of the Year).

A questi, vanno ad aggiungersi ulteriori videogiochi altrettanto importanti come l'avventura Eastward, la Stagione Finale di The Walking Dead, lo stealth horror Hello Neighbor 2 e il JRPG fantasy Chained Echoes. Eccovi la lista completa dei videogiochi in arrivo (o già disponibili) su Xbox e PC Game Pass nella prima metà di dicembre:

1 dicembre - The Walking Dead: The Final Season (PC, Xbox e Cloud)

1 dicembre - Eastward (PC, Xbox e Cloud)

1 dicembre - Totally Reliable Delivery Service (PC)

6 dicembre - LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (PC, Xbox e Cloud)

6 dicembre - Hello Neighbor 2 (PC, Xbox e Cloud)

8 dicembre - Chained Echoes (PC, Xbox e Cloud)

8 dicembre - Metal Hellsinger (Xbox One)

13 dicembre - High on Life (PC, Xbox e Cloud)

13 dicembre - Potion Craft (PC e Xbox)

15 dicembre - Hot Wheels Unleashed GOTY Edition (PC, Xbox e Cloud)

15 dicembre - Rainbow Billy (PC, Xbox e Cloud)

Cosa ne pensate dei nuovi videogiochi disponibili su PC e Xbox Game Pass nella prima metà di dicembre? Prima di lasciarvi ai commenti, vi informiamo che dal 15 dicembre non sarà più possibile accedere su Game Pass a Breathedge, Aliens Fireteam Elite, Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age, Firewatch, Lake, One Piece Pirate Warriors 4, Neoverse, Race with Ryan, Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth, Rory McIlroy PGA Tour e Transformers Battlegrounds.