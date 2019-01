Xbox Game Pass: in arrivo We Happy Few, L'Ombra di Mordor e Saints Row 3

Se vi siete mai chiesti se si potesse mai fare indigestione di videogiochi, Major Nelson ha la risposta per voi. Dopo la scorpacciata di titoli fatta a dicembre, gli abbonati a Xbox Game Pass si preparano infatti a ricevere una nuova serie di giochi che andranno ad aggiungersi a quelli già proposti a inizio mese.

Come suggerito dallo stesso Larry Hryb nei giorni scorsi, i nuovi videogiochi destinati a entrare nel catalogo del Game Pass di Xbox One entro breve saranno quattro.

I primi due titoli che saranno messi a disposizione degli abbonati al servizio di Microsoft arriveranno in accoppiata e saranno We Happy Few e The LEGO Movie Videogame: sia la distopica avventura in soggettiva di Compulsion Games che il simpatico platform di TT Games e Warner Bros. che ha accompagnato il lancio del film omonimo sui famosi mattoncini colorati del colosso danese entreranno nel catalogo domani, 17 gennaio.

Per gli altri due giochi, invece, ci sarà da aspettare fino al 24 gennaio ma l'attesa non sarà certo vana, considerando il valore dei titoli proposti. Gli appassionati di free roaming abbonati al Game Pass potranno infatti scaricare "gratuitamente" su Xbox One La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor, splendido action ruolistico di Monolith Productions, e Saints Row The Third, uno dei capitoli più apprezzati dell'irriverente serie sparatutto a mondo aperto di Volition.