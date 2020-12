Xbox Game Pass: l'inarrestabile crescita del servizio nelle statistiche di coinvolgimento

Dopo aver offerto una panoramica sui giochi Xbox Game Pass del 2021, Microsoft testimonia l'inarrestabile crescita del proprio servizio in abbonamento snocciola le statistiche di coinvolgimento degli iscritti su PC, Xbox One, Series X/S e, tramite xCloud, sistemi mobile Android.

Dalle colonne di Xbox Wire, la divisione videoludica della casa di Redmond esordisce affermando che "la risposta al lancio di Xbox Series X/S è stata sconcertante e incoraggiante al tempo stesso. Mentre guardiamo al futuro e a come definiremo la nuova generazione di gioco, non possiamo guardare con più fiducia al fatto che un numero sempre maggiore di giocatori si sta connettendo coi loro amici e stanno scoprendo titoli che amano su Game Pass. Nell'ultimo mese, le miliardi di ore e gli oltre 3.800 giochi diversi a cui hanno potuto accedere gli utenti (in riferimento all'intero catalogo di titoli per console Xbox, ndr) sono la base del nostro successo".

A tal proposito, la divisione Xbox condivide poi le statistiche di coinvolgimento della propria utenza per testimoniare la crescente popolarità del Game Pass e, più in generale, del gaming su ecosistema Xbox (e quindi PC Windows, console e mobile):

1,6 milioni di richieste ottemperate di aggiornamenti per giochi Ottimizzati su Xbox Series X/S tramite Smart Delivery

ottemperate di aggiornamenti per giochi Ottimizzati su Xbox Series X/S tramite Smart Delivery Il 40% dei nuovi iscritti a Xbox sta giocando su Xbox Series S

a Xbox sta giocando su Xbox Series S In Europa , per il lancio di Xbox Series X/S sono state registrate vendite record in diversi mercati continentali, come quelli del Regno Unito, della Francia e della Germania

, per il lancio di Xbox Series X/S sono state in diversi mercati continentali, come quelli del Regno Unito, della Francia e della Germania Nel mese di Novembre, l'utenza Xbox Game Pass ha sfruttato il servizio per accedere a un numero incredibile di titoli, i più popolari dei quali sono stati Destiny 2 Oltre la Luce, Rainbow Six Siege, Tetris Effect Connected e Star Wars Jedi Fallen Order tramite EA Play

