Xbox Game Pass è inarrestabile, la più grande killer app di Microsoft?

Xbox Game Pass continua a stupire, nel giro di pochi giorni Microsoft ha annunciato una valanga di nuovi giochi (in arrivo e già disponibili) per gli abbonati al servizio su Xbox, PC e Android. Il Game Pass è al momento la più grande killer app nelle mani di Microsoft?

Non si può ignorare il ruolo che il Game Pass ricopre nell'ecosistema Xbox dal momento che tutte le uscite Microsoft sono disponibili sul Pass al day one e non solo, come dimostra il caso di Outriders in arrivo su Game Pass il primo aprile, in contemporanea con il lancio su tutte le piattaforme. Gli abbonati al servizio potranno giocare gratis, dal giorno del lancio, con uno dei giochi più attesi della primavera... niente male vero? Tra i nuovi giochi Xbox Game Pass di marzo troviamo anche Yakuza 6 (Xbox, PC e Cloud), NieR Automata (PC), Star Wars Squadrons come parte del servizio EA Play e Octopath Traveler per Xbox, annunciato a sorpresa e pronto a debuttare il 25 marzo sulla console Microsoft.

E che dire dei giochi Bethesda usciti su Xbox Game Pass per festeggiare il matrimonio tra Microsoft e Zenimax? Oltre 20 titoli disponibili tra cui Dishonored 2, Prey, Fallout 4, Wolfenstein II The New Colossus e tanti altri, anche in questo caso una mossa assolutamente meritevole. Il futuro di Xbox passa indubbiamente dal Game Pass, il servizio è disponibile anche su PC e via Cloud su Android, il prossimo passo? I dispositivi iOS e le Smart TV.