Xbox Game Pass fa incetta di Indie: 10 giochi in arrivo, c'è anche Sea of Stars!

Con un già impressionante catalogo di nuovi videogiochi in arrivo su Xbox Game Pass tra 2023 e 2024, il team Microsoft preme sull'acceleratore e annuncia ulteriori new entry per il servizio!

Con il video che trovate in apertura a questa news, sono stati presentati dieci nuovi videogiochi indipendenti destinati a fare il proprio ingresso nel servizio sin dal day one. Nell'elenco trovano spazio produzioni molto attese, come Sea of Stars, ma anche originali creazioni che negli ultimi anni hanno catturato l'interesse del pubblico, da Another Crab's Treasure a The Wandering Village. Presente all'appello anche l'apprezzato Neon White, già disponibile su altre piattaforme.

Di seguito, trovate l'elenco completo dei dieci Indie presto in arrivo su Xbox Game Pass:

Techtonica - 18 luglio 2023

- 18 luglio 2023 Little Kitty, Big City - 2024

- 2024 Another Crab's Treasure - 2024 (se non vi ricordate di questo souls-like subacqueo, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Another Crab's Treasure!)

- 2024 (se non vi ricordate di questo souls-like subacqueo, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Another Crab's Treasure!) Other Games in the Montage - da annunciare

- da annunciare Galacticare - 2023

- 2023 The Wandering Village - da annunciare

- da annunciare The Bookwalker: thief of Tales - 22 giugno 2023

- 22 giugno 2023 Harold Halibut - da annunciare

- da annunciare Neon White - da annunciare

- da annunciare Mineko's Night Market - 26 settembre 2023

- 26 settembre 2023 Sea of Stars - 29 agosto 2023

Siete contenti di tutte queste aggiunte all'interno del catalogo Xbox Game Pass, qual è il vostro Indie preferito?