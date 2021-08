Xbox Game Pass fa incetta di Indie: trailer per i nuovi giochi in arrivo al Day One

Oltre ad accogliere la totalità delle produzioni Xbox Game Studios sin dal Day One, il catalogo di Xbox Game Pass si è nel tempo tramutato in un'eccellente vetrina per molti giochi indipendenti.

Con già molti Indie attesi nel servizio sin dal Day One - ad esempio i peculiari e promettenti Sable o The Artful Escape -, Microsoft ha deciso di premere l'acceleratore, annunciando ora una nuova infornata di giochi che saranno disponibili gratuitamente per gli abbonati sin dal loro debutto sul mercato. Direttamente dall'Xbox Gamescom Showcase, arriva dunque la conferma che tutti i seguenti titoli faranno ingresso al Day One in Xbox Game Pass, grazie ad una collaborazione con Humble Games:

Archvale;

Bushiden;

Chinatown Detective Agency;

Dodgeball Academia;

Flynn: Son of Crimson;

Midnight Fight Express;

Next Space Rebels;

Signalis;

Unpacking;

Unsighted;

Per maggiori dettagli sulle produzioni, vi rimandiamo alla visione del trailer dedicato a questa nuova partnership tra mondo Indie e Microsoft: lo trovate direttamente in apertura a questa news. Tutti i giochi elencati saranno disponibili con Xbox Game Pass sia su PC, sia su console Xbox One e Xbox Series X|S, ma anche tramite cloud.



Durante l'evento organizzato dal colosso di Redmond, sono inoltre stati presentati un nuovo trailer di Dying Light 2 e gli ultimi aggiornamenti in arrivo per Microsoft Flight Simulator.