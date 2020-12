Xbox Game Pass: l'ingresso di EA Play su PC slitta al 2021

Con una nota diramata sulle pagine di Xbox Wire, i rappresentanti di Microsoft confermano che l'integrazione di EA Play nel catalogo di Xbox Game Pass su PC non avverrà nel corso di questo mese ma si farà attendere fino al 2021.

Il messaggio condiviso dal colosso tecnologico americano specifica infatti che l'arrivo di EA Play (il servizio precedentemente conosciuto come EA Access) su PC con Xbox Game Pass è stato posticipato per garantire la migliore esperienza possibile ai propri abbonati.

Come sottolineato dalla stessa nota, infatti, "abbiamo stabilito questa partnership con Electronic Arts perchè sono appassionati quanto noi nell'aiutare le persone e la community a scoprire grandi giochi e sapevamo di poter offrire una grande esperienza ai membri di Xbox Game Pass lavorando insieme. Per riuscirci, abbiamo bisogno di più tempo per fornire questa esperienza ai nostri utenti".

Il post del team Xbox non chiarisce l'entità del rinvio e, quindi, le tempistiche richieste per poter assistere all'ingresso di EA Play su Xbox Game Pass e Ultimate su PC: l'unica indicazione fornita in tal senso dai portavoce della casa di Redmond è quella sottintesa nel messaggio in cui preannunciano di "avere altro da condividere all'inizio del prossimo anno".