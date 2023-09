Xbox Game Pass, inizia la festa: parte il pre-load di uno dei giochi gratis di settembre

Mentre si attende il momento in cui verranno annunciati i prossimi giochi di settembre in uscita su Xbox Game Pass, il momento della verità per una delle grandi IP in uscita sul servizio di gaming on demand di Xbox si fa sempre più vicino. Il preload di uno dei titoli gratis di settembre è infatti disponibile a partire dalla giornata di oggi.

Stiamo parlando, più nel dettaglio, dell'esperienza digitale ideata dai ragazzi di Recreate Games e pubblicata da Source Technology. Party Animals è divertimento allo stato puro e non vediamo l'ora di poterlo provare con mano a partire dal 20 settembre 2023, data in cui approderà in pompa magna su Xbox Series X/S e PC, oltre che su Xbox Game Pass al day one.

Fortunatamente, però, non bisognerà attendere ancora molto tempo: per ingannare il tempo che ci separa da oggi al 20 settembre, è stato reso disponibile il pre-load di Party Animals. L'installazione richiederà uno spazio disponibile pari a 7.93 GB. Servono quindi poco meno di 8 GB per il grande divertimento sancito dall'avvento delle folli gare con i propri amici e non solo. Siete pronti a scoprire ciò che i ragazzi di Recreate Games e Source Technology hanno in serbo per i player di tutto il mondo? Xbox Game Pass si appresta ad accogliere una grande IP, pronta ad intrattenere chiunque con scontri in modalità online e offline.