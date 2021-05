Xbox Game Pass in Italia: quali sono i generi più popolari e quanto giocano gli italiani

Xbox ha presentato oggi una nuova ricerca che dimostra come Xbox Game Pass aiuti i videogiocatori italiani a rimanere in contatto. Gli abbonati al servizio sono più propensi a connettersi regolarmente con amici e familiari attraverso il gioco rispetto a chi non è iscritto.

Questa nuova ricerca (basata su un campione di 2.000 giocatori in tutta Italia) offre uno sguardo su come i gamer percepiscano e interagiscano con i servizi d’intrattenimento in abbonamento. La ricerca ha rilevato che due terzi (64%) dei giocatori italiani gioca a titoli multiplayer online almeno una volta alla settimana, dato più alto rispetto alla media europea del 53%. Inoltre, questa cifra aumenta per gli abbonati Xbox Game Pass, che risultano più socievoli e interessati a diverse tipologie di giochi e che sono molto più propensi a giocare a titoli multiplayer online (20% in più) e a giocare online sia con la famiglia (19% in più) sia con gli amici (25% in più).

L’indagine ha inoltre evidenziato come i servizi d’intrattenimento in abbonamento siano un pilastro nella vita di tutti i giorni: il 94% dei giocatori italiani possiede un abbonamento che dà accesso a film, contenuti TV, musica o altri prodotti e il 65% degli intervistati dichiara di avere anche un abbonamento di gioco attivo. La ricerca ha inoltre approfondito la frequenza con cui il pubblico italiano consuma contenuti di diverso tipo attraverso i servizi in abbonamento: oltre due terzi degli intervistati affermano di guardare film o contenuti TV (76%) e di ascoltare musica (65%) tramite abbonamento almeno una volta alla settimana.

La metà (55%) dei gamer italiani gioca attraverso un servizio in abbonamento almeno una volta alla settimana, dato che aumenta significativamente prendendo in considerazione gli abbonati a Xbox Game Pass, l'81% dei quali gioca attraverso il servizio almeno una volta alla settimana. Il motivo principale per cui i giocatori si iscrivono a un nuovo servizio in abbonamento che si tratti di videogiochi o di qualsiasi altra forma d’intrattenimento è la possibilità di accedere a molti contenuti diversi: questa motivazione è infatti stata indicata dal 59% degli intervistati, mentre altri motivi per iscriversi a un nuovo servizio in abbonamento sono il semplice processo di configurazione (54%) e l'accesso immediato ai nuovi contenuti non appena vengono pubblicati (58%).

Infine i generi preferiti in Italia sono gli action-adventure, i platformer e i giochi di sport e racing. La libreria Xbox Game Pass include grandi titoli amati dagli italiani, tra i quali platform game come Ori and the Will of the Wisps e Hollow Knight, giochi d'azione e d'avventura come Dead Cells, RPG sparatutto come Outriders e persino giochi di corse come DiRT 5 e Forza Horizon 4.