Xbox Game Pass fa il pieno di kolossal sportivi: oltre a FIFA 22 arriva anche NBA 2K22!

Non bastasse lo stupore per l'inatteso approdo di FIFA 22 su EA Play e Game Pass Ultimate, per gli iscritti al servizio di Microsoft arriva un'altra sorpresa che, di certo, sarà molto gradita per tutti gli appassionati di videogiochi sportivi: a partire da oggi, giovedì 28 aprile, è possibile fruire 'gratis' NBA 2K22!

Il simulatore di basket targato 2K Games entra ufficialmente nel catalogo del Game Pass su console e lo fa, oltretutto, nella doppia versione per Xbox One e Xbox Series X/S, con tutte le ottimizzazioni e migliorie grafiche legate all'aggiornamento per le piattaforme di ultima generazione.

L'arrivo di NBA 2K22 su Xbox Game Pass avviene nel pieno di Zero Gravity, la Stagione 6 dell'esperienza MyTeam, offrendo così a tutti i patiti del genere l'opportunità di calarsi da subito nella progressione delle "attività cestistiche" più importanti e rappresentative del kolossal sportivo, tanto in singolo quanto in multiplayer.

A tutti coloro che si apprestano a calcare il parquet virtuale su piattaforme verdecrociate grazie all'arrivo su Xbox Game Pass dell'ultima esperienza di basket firmata 2K Sports, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di NBA 2K22 a cura di Giovanni Calgaro.