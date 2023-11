Xbox Game Pass: un leak anticipa i giochi della seconda metà di novembre

Da poche ore Spirittea è arrivato su Game Pass ma ci sono altri giochi che presto entreranno a far parte del catalogo Xbox Game Pass e PC Game Pass: come al solito, il leaker billbil-kun li ha svelati in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale di Microsoft.

Il celebre leaker e insider svela tre giochi in arrivo nel periodo che va dal 14 al 30 novembre, ovvero Persona 5 Tactica, Rollerdrome e Dune Spice Wars. I primi due erano già stati annunciati e dovrebbero uscire rispettivamente il 17 novembre (day one di P5 Tactica) e il 28 novembre mentre Dune Spice Wars dovrebbe giungere su Game Pass per console e Cloud entro fine novembre, già disponibile invece su PC Game Pass.

Per la conferma bisognerà attendere l'annuncio di Microsoft in arrivo nella giornata di oggi, intanto vi ricordiamo che sono tanti i giochi in uscita su Xbox Game Pass nel 2024, al momento la lista (non definitiva e in continua espansione include) S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl, Still Wakes the Deep, Harold Halibut Cloud, Another Crab’s Treasure, 33 Immortals, Age of Mythology Retold, Ara History Untold, ARK 2, Avowed, Cities Skylines 2, Flintlock The Siege of Dawn, Senua's Saga Hellblade 2 e Microsoft Flight Simulator 2024.