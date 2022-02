Xbox Game Pass: leak confermato, a febbraio arrivano Contrast, Besiege e CrossfireX

Il leak sui giochi Xbox Game Pass di febbraio è stato confermato da Microsoft, con l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo su console Xbox, PC e Mobile (via Cloud) per tutti gli abbonati al servizio.

Il 3 febbraio arrivano Contrast (Cloud e Console), Dreamscaper (Cloud, Console, PC), Telling Lies (Cloud, Console, PC) e Besiege (Cloud, Console, PC), il 10 febbraio è la volta di Crossfire X (Xbox), Edge of Eternity (Cloud, Console, PC) Skul The Hero Slayer (Cloud, Console, and PC) e The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Cloud, Console, PC) mentre il 14 febbraio escono ARK Ultimate Survivor Edition (Cloud, Console, PC) e Infernax (Cloud, Console, PC).

A partire dal 15 febbraio invece i seguenti giochi abbandonano Xbox Game Pass: Control (Cloud, Console, PC), Code Vein (Cloud, Console, PC), Final Fantasy XII The Zodiac Age (Console and PC), The Medium (Cloud, Console, PC), Project Winter (Cloud, Console, PC) e The Falconeer (Cloud, Console, PC).

Una carrellata di novità certamente ricca, considerando che parliamo solamente dei giochi in uscita nella prima metà dl mese, più avanti scopriremo anche i giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di febbraio. Per il momento, cosa ne pensate dei giochi in uscita? La lineup è sicuramente interessante e c'è anche un gioco nuovo come Crossfire X al day one.