Xbox Game Pass, leak confermato: ecco i nuovi giochi di gennaio su PC, Xbox e Cloud

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole i propri fan con l'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard per 70 miliardi di dollari, Microsoft stila l'elenco ufficiale dei nuovi videogiochi che andranno ad arricchire, da qui a fine gennaio, la ludoteca del Game Pass su PC, Xbox e Cloud.

Dalle colonne del "blog istituzionale" di Xbox Wire, i rappresentanti della casa di Redmond confermano i leak sui nuovi giochi di gennaio su Game Pass e forniscono delle ulteriori indicazioni sulle tempistiche di lancio, sulle piattaforme di destinazione e sui contenuti proposti agli iscritti al servizio.

Il festival dei "giochi gratis" per gli abbonati al Game Pass si apre quest'oggi con l'arrivo di Nobody Saves the World e Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition su PC, Xbox e Cloud. All'amato gioco giapponese e al frizzante GDR degli autori di Guacamelee andranno ad aggiungersi tanti altri titoli da qui alla fine del mese. Eccovi allora la lista dei nuovi ingresso nel Game Pass per la seconda metà di gennaio 2022:

18 gennaio

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Cloud, Xbox e PC)

Nobody Saves the World (Cloud, Xbox e PC)

20 gennaio

Death’s Door (Cloud, Xbox e PC)

Hitman Trilogy (Cloud, Xbox e PC)

Pupperazzi (Cloud, Xbox e PC)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Cloud, Xbox e PC)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (PC)

Windjammers 2 (Cloud, Xbox e PC)

27 gennaio

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Xbox e PC)

Contestualmente al reveal dei nuovi giochi in arrivo nel servizio in abbonamento di Microsoft, giunge anche la conferma dei 4 titoli in uscita dal Game Pass a fine gennaio: a partire dal 31 gennaio non sarà più possibile fruire "gratuitamente" Cyber Shadow, Nowhere Prophet, Prison Architect e Xeno Crisis.