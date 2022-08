Xbox Game Pass leak: il Piano Famiglia è ormai prossimo al lancio?

Non bastasse il recente avvistamento del prezzo del Piano Famiglia di Xbox Game Pass, in rete rimbalzano ulteriori leak che presagiscono l'imminente arrivo del nuovo servizio di Microsoft per chi desidera condividere il proprio abbonamento al Game Pass con amici e parenti.

L'ultima infornata di indiscrezioni ci viene offerta dai curatori dell'ormai famoso profilo Twitter di Aggiornamenti Lumia, con l'immagine leak del marchio "Game Pass Friends & Family" che dovrebbe accompagnare ogni iniziativa promozionale della casa di Redmond per il lancio del Piano Famiglia.

Sulla scorta delle fughe di notizie verificatesi in queste settimane, sappiamo però che il Piano Famiglia di Xbox e PC Game Pass dovrebbe offrire a un massimo di cinque persone l'opportunità di condividere il medesimo abbonamento, una formula già adottata con successo per servizi come Netflix o Disney+.

Come facilmente prevedibile, il Piano Famiglia non verrà offerto gratuitamente a tutti gli iscritti al Game Pass: in base ai leak, il nuovo tier del Game Pass Friends & Family potrebbe essere lanciato sul mercato al prezzo mensile di 21,99 euro, una barriera d'ingresso davvero molto bassa se consideriamo il vantaggio offerto, appunto, dalla possibilità di accedere in contemporanea al vasto catalogo di giochi gratis del servizio di Microsoft insieme ad altri quattro amici o parenti.

In attesa di un commento da parte della casa di Redmond, vi ricordiamo che sono stati appena annunciati i nuovi giochi gratis di Humble Games su Xbox Game Pass.