Xbox Game Pass: un leak svela i nuovi giochi di aprile in anticipo

Come accade ormai sempre più spesso, anche questa volta è billbil-kun di Dealabs a rompere le uova nel paniere a Sony e Microsoft svelando in anticipo i nuovi giochi gratis per PlayStation Plus, PlayStation Now, Games wih Gold e Xbox Game Pass.

Il celebre leaker ha svelato i nuovi giochi Xbox Game Pass della prima metà di aprile, disponibili a partire dal 5 aprile, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare proprio oggi pomeriggio con il consueto post su Xbox Wire.

Xbox Game Pass giochi di aprile 2022

Lost in Random (Cloud + Console + PC via EA Play)

Life is Strange True Colors (Cloud + Console + PC)

MLB The Show 22 (Cloud + Console)

Chinatown Detective Agency (Cloud + Console + PC)

Panzer Corps 2 (PC)

Cricket 22 (Cloud + Console)

L'elenco include Lost in Random di Electronic Arts, Life is Strange True Colors, MLB The Show 22 di Sony San Diego, Chinatown Detective Agency, Panzer Corps 2 per PC e Cricket 22. Questi sono i titoli che arriveranno su Game Pass nella prima metà del mese a partire da oggi, anche se le date di lancio dei singoli giochi non sono state pubblicate dal leaker.

In attesa di conferme vi ricordiamo che anche ad aprile potete abbonarvi a Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro approfittando dell'offerta Microsoft per i nuovi iscritti.