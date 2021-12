Xbox Game Pass: un leak svela i nuovi giochi di dicembre, c'è anche Mortal Kombat 11

Il canale YouTube Xbox ON (canale YouTube ufficiale inglese di Xbox) sembra aver svelato in anticipo i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass durante la seconda metà del mese, a partire dal 16 dicembre. Diciamo in anticipo perchè Microsoft non ha ancora pubblicato il classico post di annuncio su Xbox Wire...

Il video però non lascia spazio a dubbi ed elenca nel dettaglio tutti i nuovi giochi per gli abbonati Xbox Game Pass, Game Pass PC e Game Pass Ultimate disponibili nella seconda metà del mese a partire da giovedì 16 dicembre.

La lista include Mortal Kombat 11, The Gunk, Lake, Firewatch, Broken Age, Ben 10 Power Trip, Race with Ryan, Transformers Battlegrounds e Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay. Tra pochi giorni potremo dunque mettere le mani sul violentissimo MK11, sull'atteso The Gunk e sulle avventure Lake, Firewatch e Broken Age, inoltre non mancano giochi rivolti ad un target più giovane come Ben 10 Power Trip, Transformers Battlegrounds e Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay, tre giochi perfetti per divertirsi con i più piccoli durante le festività di fine anno.

Questi titoli si aggiungono ai giochi Xbox Game Pass di dicembre 2021 già disponibili per il download tra cui Final Fantasy XIII-2, ANVIL, Stardew Valley, Warhammer 40,000 Battlesector, Halo Infinite, One Piece Pirate Warriors 4, Aliens Fireteam Elite e Among Us.