Xbox Game Pass, un leak svela i giochi di dicembre: da Far Cry 6 a Goat Simulator 3

Billbil-kun anticipa l'annuncio di Microsoft e svela in anticipo i nuovi giochi Game Pass di dicembre 2023, tra questi anche Remnant From The Ashes e Remnant 2 giunti oggi a sorpresa su Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Tra i giochi del mese troviamo anche Rise of the Tomb Raider, Far Cry 6, SteamWorld Build, Against The Storm, Goat Simulator 3, World War Z Aftermath e Spirit of the North Enhanced Edition.

Xbox Game Pass dicembre 2023

Remnant II (Cloud, Console, PC) già disponibile

Remnant From The Ashes (Cloud, Console, PC) già disponibile

SteamWorld Build (Cloud, Console, PC) 1 dicembre

Far Cry 6 (Cloud, Console, PC)

World War Z Aftermath (Cloud, Console, PC)

Goat Simulator 3 (Cloud, Console, PC)

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console, PC)

Against the Storm (PC)

Clone Drone in the Danger Zone (Cloud, Console, PC)

Tin Hearts (Cloud, Console, PC)

While the Iron's Hot (Cloud, Console, PC)

Spirit of the North Enhanced Edition (Cloud, Console, PC)

In aggiunta, afferma Billbil-kun, Microsoft aggiornerà anche il catalogo giochi Xbox Game Pass Core con due nuovi titoli, ovvero Chivalry II e Totally Reliable Delivery Service. Non ci resta che attendere l'annuncio di Microsoft per saperne di più, la casa di Redmond dovrebbe annunciare i nuovi giochi Xbox Game Pass di dicembre 2023 nella giornata di oggi, mercoledì 30 novembre.