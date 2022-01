Xbox Game Pass: un leak svela i nuovi giochi di gennaio, da Windjammers 2 a Hitman Trilogy

I nuovi giochi Xbox Game Pass della seconda metà di gennaio dovrebbero essere annunciati questa settimana ma un leak ha svelato in anticipo i titoli in arrivo. L'immagine promozionale è stata caricata forse per errore sui server di Xbox ed è stata prontamente intercettata dagli utenti di Reddit e ResetERA.

Purtroppo le date di uscita non sono riportate, ne sapremo di più non appena il post andrà live su Xbox Wire, nel frattempo segnaliamo qui sotto la lista completa:

Xbox Game Pass giochi gennaio 2022

Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Hitman Trilogy

Pupperazzi

Nobody Saves the World

Death's Door

Rainbow Six Extraction

Windjammers 2

Taiko No Tatsujin Drum Master

Rainbow Six Siege Deluxe Edition

Nobody Saves the World, Windjammers 2 e Rainbow Six Extraction saranno disponibili al day one (20 gennaio) mentre negli altri casi si tratta di titoli già noti e disponibili sul mercato. Non sappiamo invece quali giochi abbandoneranno il servizio e siano stati introdotti i controlli touch per altri giochi Cloud, informazioni che come sempre scopriremo con il consueto post su Xbox Wire.

Anche la seconda metà di gennaio si prospetta piuttosto ricca per gli abbonati Xbox Game Pass, che potranno scaricare giochi nuovi, piccole perle indipendenti e classici come Hitman Trilogy e Rainbow Six Siege, qui proposto in versione completa Deluxe.