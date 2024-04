Xbox Game Pass: da LEGO 2K Drive ad Harold Halibut, ecco i primi giochi 'gratis' di aprile

Le anticipazioni del giornalista Jez Corden sul mare di giochi third party in arrivo su Xbox Game Pass trovano una prima conferma sul portare 'istituzionale' di Xbox Wire con l'elenco dei titoli destinati a entrare a far parte del servizio in abbonamento di Microsoft da qui alla prima metà del mese di aprile.

Per gli iscritti al Game Pass, la primavera parte col botto con l'arrivo nel servizio verdecrociato dell'apprezzato indie Superhot Mind Control Delete e di LEGO 2K Drive, il Mario Kart coi mattoncini. Il festival dei titoli third party fruibili 'gratuitamente' su Game Pass proseguirà poi con titoli come EA Sports PGA Tour, Kona, Botany Manor e Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Per metà mese è inoltre previsto l'arrivo al day one su Game Pass dell'attesa avventura retro-futuristica Harold Halibut.

Xbox e PC Game Pass - Wave 1 di Aprile 2024

2 aprile - Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Xbox e PC)

3 aprile - LEGO 2K Drive (Cloud e Xbox)

4 aprile - Lil Gator Game (Cloud, Xbox e PC)

4 aprile - EA Sports PGA Tour (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - EA Play

9 aprile - Kona (Cloud e Xbox)

9 aprile - Botany Manor (Cloud, PC e Xbox Series X|S)

11 aprile - Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Xbox e PC)

16 aprile - Harold Halibut (Cloud, PC e Xbox Series X|S)

Cosa ne pensate dei nuovi videogiochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass con la Wave 1 di aprile 2024? Prima di lasciarvi ai commenti, qui trovate anche l'elenco dei giochi che stanno per lasciare il Game Pass.

