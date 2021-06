Xbox Game Pass: Lemnis Gate arriverà al day one su PC, console e xCloud

Nel corso della serata è arrivata a sorpresa un'altra bella notizia per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, servizio del colosso di Redmond che nelle prossime settimane accoglierà un altro titolo sin dal lancio: Lemnis Gate.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Lemnis Gate è un particolare sparatutto in prima persona a turni in sviluppo presso il team Ratloop Games Canada. Stando a quanto dichiarato sul sito ufficiale Microsoft, il gioco sarà disponibile sin dall'uscita nel catalogo Xbox Game Pass per tutti i dispositivi supportati, ovvero Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Windows PC e xCloud. Ad accompagnare questo annuncio troviamo anche un brevissimo trailer legato al gioco che ci mostra per la prima volta in assoluto la mappa Tectonic Wells e ci spiega come fare a vincere in questa specifica arena, la quale prevede la raccolta di uno speciale materiale chiamato Exotic Matter.

Va precisato che al momento non sappiamo ancora quale sarà la data d'uscita ufficiale del gioco, che però dovrebbe arrivare nel corso dell'estate 2021. In attesa di scoprire maggiori dettagli, vi ricordiamo che tra i prodotti che arriveranno al day one su Xbox Game Pass troviamo anche Warhammer 40,000 Darktide, The Ascent e Dark Alliance.