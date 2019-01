Xbox Game Pass: Life is Strange 2 e ARK tra le novità di gennaio 2019

Domani, giovedì 3 gennaio, Microsoft annuncerà la line-up Xbox Game Pass per il mese di gennaio, tuttavia i primi due titoli sono già disponibile, come riportato da WCCFTech.

Nello specifico si tratta di Life is Strange 2 (primo episodio) e ARK Survival Evolved, il controverso ma apprezzatissimo gioco di Studio Wildcard, recentemente finiti nell'occhio del ciclone per Atlas, nuovo progetto che sembra però derivare proprio da ARK, riciclando in parte anche assets di quest'ultimo.

Mike Ybarra ha rivelato nei giorni scorsi che la lineup Xbox Game Pass di gennaio sarà incredibile "ho avuto la possibilità di analizzare la line-up dei nuovi giochi Xbox Game Pass di gennaio (presto disponibile!), ed è fantastica. Come dicembre, anche gennaio sarà un mese eccezionale per gli abbonati" non ci resta quindi che attendere poche ore per saperne di più.

Nel 2018 il Game Pass è cresciuto notevolmente, ampliandosi ogni mese con nuovi titoli, solo a dicembre sono stati resi disponibili produzioni del calibro di Mortal Kombat X, Pro Evolution Soccer 2019, Hellblade Senua's Sacrifice, Ori and the Blind Forest, Shadow Warrior 2, Mutant Year Zero Road to Eden, Ashen, Below, Kingdom Two Crowns, Life is Strange e Life is Strange Before the Storm.