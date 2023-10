Xbox Game Pass: la line-up di novembre accoglie un nuovo gioco per gli abbonati

Che giochi escono a novembre 2023 su Xbox Game Pass? La line-up delle produzioni videoludiche prossimamente in arrivo tra le fila del servizio di gaming on demand targato Microsoft inizia a farsi sempre più concreta, con le prime grandi conferme che faranno la felicità di moltissimi giocatori dopo i prodotti rivelati già nel mese di settembre.

Sebbene il mondo Xbox stia riponendo la propria attenzione alla possibilità che questa settimana arrivino i vecchi Call of Duty su Xbox Game Pass come primo risultato dell'acquisizione di Activision-Blizzard, nelle ultime ore è giunta una conferma interessante per gli utenti incuriositi dalla ventura produzione di RyseUp Studios: Roboquest sarà uno dei giochi in uscita al day one su Xbox Game Pass.

La notizia, già rivelata in precedenza dagli stessi sviluppatori, è stata confermata con la pubblicazione del Release Date Trailer del gioco nelle ultime ore: Roboquest uscirà il 7 novembre su Xbox Game Pass. Pronti a scoprire il "veloce FPS Roguelite ambientato in un futuro distrutto" e a vestire i panni di un Guardiano pronto a sconfiggere i propri nemici? Disponibile già in accesso anticipato, il titolo di RyseUp è in dirittura d'arrivo: mancano poche settimane al lancio, il quale renderà felici anche gli amanti delle produzioni legate al genere di riferimento abbonati a Game Pass.