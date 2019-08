Xbox Game Pass: la lista di tutti i giochi disponibili per PC

Il catalogo dei giochi Xbox Game Pass per PC è in continua espansione. Dopo avervi parlato dei nuovi titoli in arrivo ad agosto, di seguito vi proponiamo l'elenco completo di tutti i giochi inclusi nella libreria di Xbox Game Pass per Personal Computer.

Di seguito elenchiamo tutti i giochi attualmente disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass per PC, segnalandovi anche i titoli che verranno aggiunti in futuro.

Giochi attualmente disponibili per Xbox Game Pass su PC

ABZU

ACA NEOGEO METAL SLUG X

ARK: Survival Evolved

Ashes Cricket

Astroneer

Battle Chasers: Night War

Battle Chef Brigade Deluxe

Battlefleet Gothic: Armada

Blazing Chrome

Bomber Crew

Bridge Constructor Portal

Broforce

Brothers: a Tale of Two Sons

Book of Demons

Clustertruck

Crackdown 3

Crosscode

Dead Rising 4

Die for Valhalla!

Disneyland Adventures

Downwell

Everspace

Fez

Football Manager 2019

Forza Horizon 4: Standard Edition

For The King

Full Metal Furies

Gears of War: Ultimate Edition for Windows 10

Gears of War 4

Goat Simulator

Guacamelee 2

Halo: Spartan Assault

Halo: Spartan Strike

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2: Standard Edition

Hatoful Boyfriend

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hello Neighbor

Hollow Knight

Hotline Miami

Imperator: Rome

Into The Breach

Killer Instinct - Definitive Edition

Lichtspeer: Double Speer Edition

Marvel vs. Capcom: Infinite

Momodora: Reverie Under the Moonlight

Metro Exodus

Middle-earth: Shadow of War

Mindzone

Moonlighter

MudRunner

Mutant Year Zero: Road to Eden

My Time at Portia

Neon Chrome

Night Call

Old Man's Journey

Operencia: The Stolen Sun

Opus Mangum

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Orwell: Keeping an Eye on You

Oxenfree

Pandemic

Prey

Pony Island (Daniel Mullins Games)

ReCore

RiMe: Windows Edition

Riptide GP: Renegade

Rise of Nations: Extended Edition

Rise of the Tomb Raider

Rush: A Disney-Pixar Adventure

Ruiner

Samorost 3

Sea of Thieves: Anniversary Edition

Shenmue I & II

Silence - The Whispered World 2

Sinner for Windows 10

Slay The Spire

Shoot n Merge 2048

Smoke and Sacrifice

Snake Pass

State of Decay 2

Stealth Inc 2

SteamWorld Dig 2

Sunset Overdrive

Super Lucky's Tale

Superhot

Supermarket Shriek

Surviving Mars - First Colony Edition

Riverbond

Tacoma

Timespinner

Titan Quest Anniversary Edition

The Banner Saga

The Banner Saga 2

The Banner Saga 3

The Flame In The Flood

The Gardens Between

The Last Door: Season 2 Collector's Edition

The Messenger

The Stillness of the Wind

The Surge

The Turing Test

Thimbleweed Park

Thumper

Torment: Tides of Numenera

Tyranny Gold Edition

Unavowed

Undertale

Valkyria Chronicles

Vampyr

Void Bastards

Wandersong

Wargroove

Wasteland 2: Director's Cut

West Of Loathing

Wolfenstein II: The New Colossus

Worms W.M.D

We Happy Few

Wizard of Legend

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

Giochi in arrivo ad agosto

Space Hulk Tactics (8 agosto)

The Bard’s Tale Trilogy (13 agosto)

Tutte le produzioni Xbox Game Studios per PC, inoltre, verranno aggiunte al catalogo a partire dal lancio, insieme ai giochi di una crescente selezione di publisher e sviluppatori partner. Ecco i giochi confermati per il futuro fino a questo momento:

Age Of Empires: Definitive Edition

Age Of Empires II: Definitive Edition

Age Of Empires III: Definitive Edition

Battletoads

Bleeding Edge

Gears 5

Gears Tactics

Halo Infinite

Halo: The Master Chief Collection

Microsoft Flight Simulator

Minecraft Dungeons

Ori and the Will of the Wisps

Wasteland 3: 30th Anniversary Edition

Cosa ne pensate dei giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass per PC? Vi siete già abbonati al servizio? Se ancora non lo avete fatto e volete rimediare a breve, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida che vi spiega come usare Xbox Game Pass su PC, con tutte le informazioni necessarie sui costi e sulle funzionalità dell'abbonamento.