Xbox Game Pass di luglio 2022: un gioco è stato sostituito all'ultimo minuto

Attraverso il proprio sito ufficiale Microsoft ha annunciato l'arrivo dei nuovi giochi Xbox Game Pass di luglio 2022: tra le new entry più rilevanti troviamo nomi come Watch Dogs 2, Inside, Torment Tides of Numenera e il nuovissimo As Dusk Falls.

Nella lista era compreso anche Ashes of the Singularity: Escalation, titolo strategico realizzato da Stardock Entertainment, con arrivo all'interno del servizio fissato per il 19 luglio 2022. Ebbene, Ashes of the Singularity non farà più il suo esordio su Xbox Game Pass, quantomeno non adesso. Con un aggiornamento del 18 luglio riportato sempre sul sito ufficiale in fondo alla pagina, Microsoft conferma che l'RTS è stato sostituito con Sins of a Solar Empire: Rebellion, sempre uno strategico in tempo reale e prodotto anche in questo caso da Stardock Entertainment.

Non sono chiari i motivi che hanno portato a questa sostituzione in corsa proprio il giorno prima dell'arrivo sul Game Pass, e non è chiaro se Ashes of the Singularity verrà recuperato in un secondo momento: Microsoft si limita infatti solo a comunicare l'avvenuto scambio, senza dettagli aggiuntivi. In ogni caso gli amanti degli RTS potranno comunque dilettarsi con un altro apprezzato esponente del genere, disponibile nel catalogo sempre a partire dal 19 luglio.

Ricordiamo infine anche quali sono i cinque giochi in uscita da Xbox Game Pass, tra cui Lumines Remastered e Omno.