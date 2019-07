Xbox Game Pass di luglio: annunciati i nuovi giochi in entrata e in uscita dal catalogo

Dalle pagine del suo "blog istituzionale", Larry Hryb reindossa il costume da supereroe verdecrociato di Major Nelson per annunciare i videogiochi che entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass su PC Windows 10 e Xbox One nel corso del mese di luglio.

Nella lista dei titoli che approderanno a breve nel Game Pass citiamo lo splendido action ruolistico La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, l'evocativa avventura gestionale ispirata ad Animal Crossing e Stardew Valley My Time at Portia e l'action horror in salsa zombie Dead Rising 4. Eccovene un veloce riassunto:

4 luglio - Middle-earth: Shadow of War (PC e Xbox One)

4 luglio - My Time at Portia (PC e Xbox One)

4 luglio - Undertale (PC e Xbox One)

11 luglio - Blazing Chrome (PC e Xbox One)

11 luglio - Dead Rising 4 (PC e Xbox One)

11 luglio - LEGO City Undercover (Xbox One)

11 luglio - Timespinner (PC)

11 luglio - Unavowed (PC)

Cogliendo al volo la situazione, Major Nelson ha annunciato anche i videogiochi che usciranno da Xbox Game Pass durante il mese di luglio e che, conseguentemente, non potranno essere più fruiti "gratuitamente" dagli abbonati al servizio e da coloro che, di recente, sono passati a Xbox Game Pass Ultimate:

9 luglio - Aftercharge

10 luglio - Warhammer Vermintide 2

16 luglio - LEGO Movie: The Videogame

31 luglio - Dandara

31 luglio - Dead Rising 2

31 luglio - Hitman Season 1

31 luglio - Metal Slug XX

31 luglio - Defense Grid: The Awakening

31 luglio - Hexic 2

31 luglio - Iron Brigade

Cosa ne pensate dei nuovi titoli destinati a entrare nel Game Pass su Xbox One e PC durante il mese di luglio e di quelli che, invece, usciranno dal catalogo nel corso delle prossime settimane? Fatecelo sapere con un commento.