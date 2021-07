Xbox Game Pass: a fine luglio arrivano Battlefield 5, Flight Simulator e The Ascent

Microsoft ha annunciato una nuova ondata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass a fine luglio: a partire da oggi nuovi titoli si aggiungono al catalogo e la prossima settimana debutterà l'attesissimo Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X/S.

A partire dal 20 luglio sono disponibili Battlefield V (Cloud, EA Play) e Cris Tales (Cloud, Console e PC) mentre il 22 luglio arriveranno Atomicrops (Cloud, Console e PC), Raji An Ancient Epic (Cloud, Console e PC) e Last Stop (Cloud, Console e PC), il 26 luglio sarà la volta di Blinx The Time Sweeper (Cloud e Console), Crimson Skies High Road to Revenge (Cloud e Console), il 27 luglio arriva Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X/S. Il 29 luglio infine spazio a Lethal League Blaze (Cloud, Console e PC), Omno (Cloud, Console e PC), Project Wingman (PC) e The Ascent (Cloud, Console e PC).

A partire da oggi debuttano inoltre 14 giochi Touch Controls per il Cloud:

Cities Skylines

Darkest Dungeon

Fable Anniversary

Fable II

Fable III

Fuzion Frenzy

Gonner2

Joy Ride Turbo

Outlast 2

Steep

The Bard’s Tale ARPG

The Bard’s Tale IV

The Bard’s Tale Trilogy

The Wild at Heart

Infine, il 31 luglio verranno rimossi da Xbox Game Pass tre giochi: It Lurks Below (Console e PC), The Touryst (Cloud, Console e PC) e UnderMine (Cloud, Console e PC). Un fine mese decisamente ricco per gli abbonati a Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate.