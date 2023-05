Xbox Game Pass: a maggio il grande calcio di FIFA 23 e la magia di Planet of Lana

La seconda metà di maggio si preannuncia piuttosto ricca per tutti gli abbonati a Xbox e PC Game Pass, che nel giro di pochi giorni potranno dare il benvenuto ad un campione d'incassi del calibro di FIFA 23 e ad una serie di interessanti novità, tra i quali spicca l'atteso Planet of Lana. Scopriamo assieme tutte le cartucce di Microsoft.

FIFA 23 già disponibile su Xbox e PC via EA Play

Un gioco come FIFA 23 ha davvero bisogno di presentazioni? La simulazione calcistica più completa sulla piazza conta 19 mila giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati, un mare magnum di contenuti tra i quali spiccano la presenza della Juventus e dell'Allianz Stadium, di ritorno dopo tre anni d'assenza, e della licenza della Serie B, con il logo ufficiale e i nomi e kit di tutte e venti le squadre cadette. Ultimate Team si presenta in grande spolvero con una rielaborazione del parametro dell'Intesa e i nuovi Momenti FUT, inoltre il calcio femminile vanta ancor più spazio con licenze nuove di zecca. Su Xbox Series X|S e PC FIFA 23 può inoltre godere dell'Hypermotion2 Technology, che dà forma ad animazioni, dribbling e accelerazioni ultra-realistiche.

Eastern Exorcist su Xbox e PC dal 18 maggio

Eastern Exorcist è un RPG d'azione a scorrimento orizzontale ambientato in un mondo fittizio dai toni orientaleggianti, popolato da spiriti e mostri malvagi. Nei panni di un abile esorcista, avrete il compito di combattere il male in un mondo dipinto con il tipico stile pittorico cinese e con l'impiego di un sistema di combattimento in cui ogni frame è stato realizzato a mano.

Ghostlore su Xbox dal 18 maggio

Già accessibile agli abbonati PC Game Pass da diversi mesi, Ghostlore è un action RPG eastpunk nel quale siete chiamati a combattere dei mostri fuoriusciti dal folklore del sud-est asiatico. I fratelli Andrew e Adam Teo, provenienti dallo stato di Singapore, si sono ispirati a mostri sacri come Diablo e Titan Quest, e hanno dotato la loro creatura di mappe generate in maniera procedurale, un approfondito sistema di personalizzazione del personaggio e uno stile artistico isometrico bidimensionale.

Planet of Lana su Xbox e PC dal 23 maggio day one

Tra gli osservati speciali di questo mese figura indubbiamente Planet of Lana, un nuovo puzzle game cinematografico d’avventura contornato da un epico racconto sci-fi che si districa tra intere galassie e secoli. Lana, la protagonista della storia, s'imbarca assieme a Mui, un'allegra creaturina con le fattezze di un felino, in un viaggio atto a preservare la bellezza del pianeta su cui vivono, minacciato da un inesorabile esercito senza volto. Durante il loro cammino dovranno collaborare per superare percorsi impervi, risolvere enigmi ambientali, sfuggire a giganteschi automi e districare i segreti del mondo di gioco.

Cassette Beasts su Xbox dal 25 maggio

Dopo un mese dal debutto in PC Game Pass, Cassette Beasts si affaccia anche nel catalogo degli abbonati console. Trattasi di un gioco di ruolo a turni open world che, traendo ispirazione da mostri sacri come Pokémon, Zelda e Final Fantasy, permette di collezionare dei mostri da impiegare in battaglia. Esplorando l'isola di Nuova Wirral, avete l'opportunità di registrare su nastro fino a 120 mostri, per poi riprodurli e utilizzare la loro forma in battaglia. Grazie al Sistema di Fusione potete anche combinare due differenti tipologie di mostro per crearne di nuove, uniche e ancor più potenti

Massive Chalice su Cloud e Xbox dal 25 maggio

Massive Chalice è un gioco di strategia tattica pubblicato nel 2015 da Double Fine Productions, una software house ormai facente parte della famiglia degli Xbox Game Studios. Nei panni del sovrano di una nazione, siete chiamati a comandare i vostri eroi, combinare matrimoni per rinvigorire le vostre stirpi e combattere un misterioso nemico in una guerra che perdura da centinaia di anni.

Railway Empire 2 Cloud, Xbox e PC dal 25 maggio day one

Railway Empire 2 è un gioco gestionale che vi permette di vestire i panni di un abile imprenditore che, nei primi anni del 1800, ha rilevato una piccola compagnia ferroviaria per guidare il cambiamento in un mondo che fino a poco prima conosceva solamente i cavalli. Per far crescere la vostra compagnia dovrete collegare la rete ferroviaria con le grandi città e le aziende più influenti, piazzando binari, ponti e tunnel. Railway Empire 2 include due enormi mappe che includono gli Stati Uniti d'America e l'Europa continentale, oltre a 60 famose locomotive a vapore al traino di vagoni merci e passeggeri.

Chicory A Colorful Tale su Console e PC dal 30 maggio

Chicory: A Colorful Tale è un gioco d'avventura con visuale dall'alto in cui è possibile colorare il mondo. Sfruttando i poteri dell'artefatto magico come il Pennello, potrete esplorare, risolvere enigmi e aiutare gli altri animali per ridare colore ad un mondo in bianco e nero. Usando la vernice per interagire con ciò che vi circonda, risolverete un'ampia varietà di enigmi ambientali e scoprirete un'infinità di elementi nascosti, inclusi nuovi accessori per il Pennello e nuove abilità di pittura, indispensabili per accedere a nuove aree.

I giochi in uscita dal catalogo

Anche stavolta siamo costretti a chiudere la carrellata segnalando l'imminente addio di una serie di giochi su Game Pass. Il 31 maggio rappresenterà l'ultimo giorno utile per giocare ad Europa Universalis, Evil Genius 2: World Domination, FIFA 21, Floppy Knights e Lawn Mowing Simulator. Questi cinque giochi verranno rimossi dal catalogo, dunque se ci state giocando vi consigliamo di affrettarvi a raggiungere i titoli di coda.

FIFA 21 probabilmente non mancherà a nessuno, anche perché è stato ampiamente rimpiazzato dall'edizione più recente della serie, ma se non siete ancora pronti a separarvi dagli altri ricordate che gli abbonati Xbox Game Pass hanno a disposizione un esclusivo sconto del 20% sull'acquisto dei giochi.