Xbox Game Pass di maggio: svelati i giochi in uscita a breve dal catalogo

Dopo aver annunciato i nuovi giochi del Game Pass di maggio, i vertici di Microsoft ci aggiornano sui titoli destinati a uscire dal catalogo digitale degli abbonati al servizio su Xbox One e Xbox One X il prossimo 15 maggio.

La lista dei giochi che potranno essere fruiti gratuitamente dagli iscritti al Game Pass solo fino a metà mese comprende la Legacy Collection di Mega Man, il funambolico racing game MotoGP 17 e le versioni retrocompatibili per Xbox 360 di Comic Jumper The Adventures of Captain Smiley, Ms. Splosion Man e i due capitoli della saga action adventure di Star Wars Il Potere della Forza.

A chi si è già abbonato al servizio, e a chi intende farlo a breve per poter rimpolpare la ludoteca della propria console con tantissimi titoli Xbox One e Xbox 360, ricordiamo che Xbox Game Pass accoglie proprio oggi Wolfenstein 2 The New Colossus e Wargroove e verrà ampliato nel corso della prima metà del mese di maggio con giochi del calibro di The Surge, Tacoma, LEGO Batman, Black Desert, Surviving Mars e For the King, oltre ai circa 200 titoli già presenti nel catalogo digitale dell'offerta.

Alle esperienze interattive del Game Pass s'accompagnano poi i giochi proposti agli iscritti a Xbox Live Gold: nella lista di maggio dei Games With Gold troviamo infatti Marooners, The Golf Club 2019 featuring PGA Tour e, sempre grazie alla retrocompatibilità con Xbox 360, Earth Defence Force: Insect Armageddon e Comic Jumper.