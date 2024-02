Xbox Game Pass: Maneater e Tales of Arise tra i nuovi giochi gratis di febbraio

In attesa dell'arrivo di Diablo 4 su Xbox Game Pass, i curatori del 'blog istituzionale' di Xbox Wire ci aggiornano sui titoli che entreranno a far parte del servizio in abbonamento di Microsoft in questa seconda metà di febbraio.

La lista stilata dalla casa di Redmond abbraccia i generi più disparati, spaziando dalle simulazioni sportive ai sandbox spaziali. A partire da oggi, martedì 20 febbraio, tutti gli iscritti a Xbox e PC Game Pass possono scaricare (o accedere in Cloud) all'avventura narrativa in salsa sci-fi Return to Grace e all'odissea ruolistica di Tales of Arise. Da qui ai prossimi giorni, il catalogo del Game Pass andrà ampliandosi con l'ingresso di Maneater, Space Engineers, Indivisible e altri titoli: eccovi l'elenco completo dei giochi della Wave 2 di febbraio.

Xbox Game Pass - giochi della Wave 2 di febbraio 2024

20 febbraio

Return to Grace (Xbox, PC e Cloud)

Tales of Arise (Xbox, PC e Cloud)

22 febbraio

Bluey The Videogame (Xbox, PC e Cloud)

27 febbraio

Maneater (Xbox, PC e Cloud)

Madden 24 (Cloud)

28 febbraio

Indivisible (Xbox, PC e Cloud)

29 febbraio

Space Engineers (Xbox, PC e Cloud)

5 marzo

Warhammer 40,000: Boltgun (Xbox, PC e Cloud)

Cosa ne pensate dei nuovi videogiochi che entreranno a far parte della ludoteca digitale di Xbox e PC Game Pass da qui a fine febbraio? Fatecelo sapere con un commento.